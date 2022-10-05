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41 минуту назад

91-летняя модель: лицо Кармен Делл'Орефиче украсило обложку глянцевого журнала

Ревизор.ru

Супермодели Кармен Делл'Орефиче и Беверли Джонсон вместе сняты на обложке глянцевого журнала "New You", номер которого посвящен возможности работы в модной индустрии "возрастных" людей. Кармен – 91 год, ее младшей коллеге Беверли – 69. Об этом пишет People сегодня, 5 октября.

Лицо 91-летней модели украсило обложку глянцевого журнала
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Обе модели – своего рода живые легенды. Кармен Делль'Орефиче занесена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой долгой карьеры на мировых подиумах: свыше 70 лет. Беверли Джонсон заявила о себе в 1974 году. В истории моды она является первой афроамериканкой, фигурировавшей на обложке Vogue. При этом Беверли давно мечтала поработать вместе с Кармен. Делл'Орефиче для нее кумир, наставник и вечный пример.

Мода,Беверли Джонсон,
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