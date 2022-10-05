Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Полная блогерша повторила наряд Оливии Родриго и затмила ее

Lenta.ruиещё 1

Плюс-сайз-блогерша повторила наряд поп-исполнительницы Оливии Родриго и порадовала подписчиков. Соответствующий материал публикует The Sun.

Полная блогерша повторила наряд Оливии Родриго и затмила ее
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети Кэйти Стурино опубликовала в соцсетях фотографию певицы, на которой она запечатлена в винтажной футболке D.A.R.E, полосатом кардигане, мини-юбке и ботинках бренда Dr. Marten. Инфлюэнсерша, в свою очередь, воссоздала образ знаменитости с помощью похожих по стилю вещей и поделилась результатом с фанатами.

«Помните, что выражение "у кого получилось одеться лучше", на самом деле ухудшает нашу самооценку!» — подчеркнула девушка, выступающая за идеи бодипозитива и инклюзивности.

Поклонники восхитились ее коллажем в многочисленных комментариях.

«Ты доказала, что полные люди могут одеваться стильно», «Ты выглядишь даже лучше», «Просто вау», «Ты затмила Оливию», — выска

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители