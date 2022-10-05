Полная блогерша повторила наряд Оливии Родриго и затмила ее

Плюс-сайз-блогерша повторила наряд поп-исполнительницы Оливии Родриго и порадовала подписчиков. Соответствующий материал публикует The Sun.
Пользовательница сети Кэйти Стурино опубликовала в соцсетях фотографию певицы, на которой она запечатлена в винтажной футболке D.A.R.E, полосатом кардигане, мини-юбке и ботинках бренда Dr. Marten. Инфлюэнсерша, в свою очередь, воссоздала образ знаменитости с помощью похожих по стилю вещей и поделилась результатом с фанатами.
«Помните, что выражение "у кого получилось одеться лучше", на самом деле ухудшает нашу самооценку!» — подчеркнула девушка, выступающая за идеи бодипозитива и инклюзивности.
Поклонники восхитились ее коллажем в многочисленных комментариях.
«Ты доказала, что полные люди могут одеваться стильно», «Ты выглядишь даже лучше», «Просто вау», «Ты затмила Оливию», — выска