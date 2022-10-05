Полная блогерша повторила наряд Оливии Родриго и затмила ее

Пользовательница сети Кэйти Стурино опубликовала в соцсетях фотографию певицы, на которой она запечатлена в винтажной футболке D.A.R.E, полосатом кардигане, мини-юбке и ботинках бренда Dr. Marten. Инфлюэнсерша, в свою очередь, воссоздала образ знаменитости с помощью похожих по стилю вещей и поделилась результатом с фанатами.