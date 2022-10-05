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43 минуты назад

Младшая сестра Кейт Мосс снялась в белье и шапке-ушанке и восхитила фанатов

Lenta.ru

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Младшая сестра Кейт Мосс снялась в белье и восхитила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

24-летняя знаменитость поделилась кадрами, на которых она позирует на кровати в атласном нижнем белье розового цвета в сочетании с длинными белыми перчатками. Образ инфлюэнсера дополнила меховая шапка-ушанка в тон аксессуаров, а также яркий макияж в стиле smoky eyes.

«Мы назвали ее Светланой», — подписала девушка публикацию.

Подписчики восхитились ее внешним видом в многочисленных комментариях.

«Вау», «Ты шикарна», «Какая красотка», «Вау, Лотти», «Красота на экране», «Я обожаю тебя», — высказывалис

Мода,Кейт Мосс,
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