Младшая сестра Кейт Мосс снялась в белье и восхитила фанатов

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя знаменитость поделилась кадрами, на которых она позирует на кровати в атласном нижнем белье розового цвета в сочетании с длинными белыми перчатками. Образ инфлюэнсера дополнила меховая шапка-ушанка в тон аксессуаров, а также яркий макияж в стиле smoky eyes.