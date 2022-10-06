«Панталоны выглядят забавно, но для зимы — самое то»

Ситуация на рынке нижнего белья была в России сто лет назад более, чем печальной. Пока на Западе гремела роскошная эпоха ар-деко, советские женщины – если только их мужья, отцы или браться не входили в партийную элиту того времени – были вынуждены шить белье сами или пользоваться услугами недешевых портних… Что носили московские модницы? Кто шил вещи для советской верхушки? Проникали ли западные модные тренды в нашу страну? Об этом и много другом «Мосленте» рассказал коллекционер женского белья и участник выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» Антон Приймак. Ниже — его монолог.

Фото: Мослента Мослента

«Впитывать пот и сало»

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Женское белье после Первой Мировой войны задавало тренд, который актуален и сегодня. Можно сказать, что оно готовило женщину к предстоящей свободной жизни.

Суть вот в чем: в XIX — начале ХХ века, когда гардероб был викторианским или эдвардианским, белье формировало жесткий силуэт, придавая фигуре неестественные очертания, не те, что закладывала природа. Но в 1920-х годах оно стало более щадящим, если говорить о его функциях. В первую очередь, белье должно было впитывать пот и сало человеческого тела. Однако, пусть это звучит не так красиво, само по себе белье было очень изящным.

В то время совсем без корсетов и поясов было еще невозможно обойтись. Но в остальном декоративное оформление и внешний вид белья уже стремились к тому, что мы имеем сегодня. Например, врезное кружево, украшавшее шелковое белье, появилось именно тогда. Сейчас им никого не удивишь. И дорогие вещи, которые сегодня продаются в бутиках, имеют очень много общего с теми, что были созданы в то время. Получается, что в 20-х годах был создан классический бельевой тренд, канон.

«В тренде — мальчишеский силуэт»

Бюстодержатель — это всего лишь перевод на русский язык слова «бюстгалтер». Тогда такое название было более привычно для российского слуха, но, в итоге, оно было вытеснено, и сейчас мы называем этот предмет гардероба заимствованным немецким термином.

На проходящей сейчас на ВДНХ, в павильоне «Рабочий и колхозница», выставке «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко», можно увидеть несколько бюстгальтеров 20-х годов. Некоторые конструкции тогда еще были жесткими, сложными, укрепленными косточками, которые сдерживали объем женской груди. Дело в том, что в то время в тренде был прямой и несколько мальчишеский силуэт без ярко выраженных женственных форм. Так же в 20-х в моде была заниженная талия. А вот талия естественная тогда пропала из женского костюма.

Чтобы грудь, если она слишком объемна, не портила модный силуэт, использовались как раз бюстгалтеры, которые ее придавливали.

В то же время, например, в начале 30-х годов уже начинается поиск кроя именно удобного бюстгальтера. На выставке можно увидеть цветные ранние модели, у которых совершенно нет косточек, и они полностью выполнены из ткани. Это был эксперимент. Я не уверен, что они были очень удобны. Скорее всего подобные вещи подходили только женщинам с небольшой грудью.

«Не мода — для тела, а тело — для моды»

В период XIX — начала ХХ века, по мнению многих, корсеты не только сильно изменяли фигуру, но и могли нанести серьезный вред здоровью женщины. Правда, это довольно мифическая информация. Просто нам проще воспринимать историю моды через какие-то сказки или исторические анекдоты. Нам удивительно, как люди себя вели, одевались, насколько были сумасшедшими по нашим сегодняшним меркам, потому что носили жесткие, неудобные и опасные костюмы.

На самом деле все было несколько иначе. Нужно просто понимать, что совсем неудобные вещи люди носить просто не будут...

Да, женщина в то время не могла существовать без корсета. Она без него чувствовала себя дискомфортно. Но в 20-х годах прошлого века корсеты несколько изменились как по форме, так и по материалам, которые для них использовались, потому что в то время стали внедряться новые материалы, более эластичные и удобные. Прямой силуэт, модный в те годы, создавался либо корсетом, либо грацией, либо поясом, который несколько корректировал бедра и область живота.

Сегодня мы стали несколько иначе относиться к своему телу, но мало кто из нас им удовлетворен. Мы все равно видим в себе недостатки. Однако у нас есть практически абсолютная свобода в отношении своего внешнего вида. А в ту эпоху все стремились создать модный силуэт. Правило было таким: не мода для человеческого тела, а тело для моды. И фигуру корректировали — поддерживали живот, скрадывали бедра. Но тонкой талии уже не было, так что корсетные изделия 20-х годов можно считать щадящими. К тому же они поддерживали чулки — к нижнему краю корсета или пояса крепились подвязки.

Кстати, подвязки в те годы были в том числе декоративными. Они крепились под коленом и были богато украшены шелковыми лентами, искусственными цветами. Сами чулки были из шелка, а потом стали появляться и изделия из ранних искусственных материалов. И, да, тогда в моде были чулки ярких цветов.

«В панталонах и кальсонах ходили не все»

В России 20-х годов сложилась довольно интересная история. Конечно, народным массам роскошные вещи, которые предполагает ар-деко, были недоступны, но европейская мода без особых проблем проникала в нашу страну. Здесь, например, продавались модные журналы. Также в те годы люди из СССР вполне могли ездить за границу.

Можно было что-то привозить, что-то увидеть и этим вдохновиться. И при этом даже до конца 30-х годов работали производства, создававшие модные вещи, в том числе и белье, для партийной верхушки.

В моей коллекции есть вещи, относящиеся к концу 30-х годов, созданные на Ленинградской фабрике. Они четко повторяют западные тенденции.

Так что не стоит думать, что в СССР все ходили в панталонах с начесом или грубых льняных кальсонах. Все было в определенной степени доступно. В России существовали и корсетные производства, был и индивидуальный пошив корсетов.

«Женщины шили сами»

Впрочем, большинство жительниц советской России, в том числе и москвички, находили другой выход из положения. Товары из магазинов для партийных лидеров были им не доступны, так что они просто перешивали платья, которые хранились в их семьях.

Это не было массовое производство, конечно. Женщины шили своими руками, дома. Как материал использовались вещи, когда-то принадлежавшие их мамам и бабушкам, еще дореволюционные.

В моей коллекции есть несколько подобных платьев, в том числе и наряд эпохи НЭПа. Он на крупную даму. При этом платье не расшито бисером, его нельзя назвать роскошным платьем эпохи ар-деко. Оно составлено из атласного шелка, шифона и вполне элегантное, достойное маленького черного платья Коко Шанель. Но по следам, оставшимся от иголочек и строчки. Ясно, что оно сшито из какой-то другой, более ранней вещи. Сделано все при этом очень аккуратно. Можно сказать, что это была новая жизнь старого платья, которое перешили под модные тенденции уже 20-х годов.

Если говорить о 30-х годах, в моей коллекции есть курортные пижамы того времени. Они предназначены не для сна, а для прогулок. В те годы это было очень модно.

«В домашних условиях шили даже корсеты»

В России и в XIX веке множество белья создавалось кустарно, дома, своими руками. Так что революция не привела к тому, что российских женщин как-то резко и внезапно оставили без привычных магазинов, моделей, материалов.

В домашних условиях шили даже корсеты. В распоряжении женщин с прошлой эпохи остался большой ресурс — множество платьев из хороших материалов, которые можно было перешить. И у россиянок, в том числе и москвичек, всегда были хорошие навыки ручной, кропотливой, тонкой работы. К тому же, в 20-30-х годах еще были живы те мастера, что работали до революции, так что и уровень был очень высоким. В моей коллекции есть вещи того времени, и они выполнены очень тонко.

Если вы придете в антикварный магазин и увидите в продаже белье, которое вам будут преподносить, как дореволюционное, в большинстве случаев это будут вещи 20-30-х годов. Когда я начинал собирать свою коллекцию в конце 90-х, у меня еще не было насмотренности и опыта. И я принимал все за чистую монету — покупал вещи в магазинах, доверяя продавцам, веря, что белье, которое они предлагают, создано в царской России. Только позже я понял, что это вещи советского периода.

«Панталоны носили и во Франции»

Есть известная история, как Ив Монтан вывез из СССР женское нижнее белье и потом устроил выставку, чтобы западное общество могло посмеяться над советскими женщинами. Правда, я слышал мнение, что, если копнуть глубже, выяснится, что то ли выставки не было никакой, то ли никому было не смешно.

Так или иначе и при СССР, и в любое другое время существовало как тонкое, так и грубое нижнее белье. Все зависело от запросов и возможностей потребителя. Вещи из батиста позволить себе могли далеко не все.

У меня в коллекции есть несколько примеров белья как раз из 60-х. Сейчас оно выглядит довольно забавно. Там действительно есть панталоны довольно ярких расцветок — голубые, желтые, розовые, зеленые. Но бывают случаи, когда тонким кружевом себя не спасешь. Зимы тогда были такими, что лучше было надевать не легкое и изящное белье, а что-то подобное попрочнее и потеплее.

Во Франции, кстати, также носили такие вещи. У меня есть в коллекции примеры. И там тоже нет ни кружева, ни каких-то еще украшений. Только вышивка по краю. Да, это забавные вещи. Но для зимы — самое то.

«Белье становится более практичным»

Сегодня для нашего ритма жизни современное белье, конечно, удобнее, несмотря на то, что в материалах очень много синтетики. Это спорный момент. Есть те, кто выступает за, а есть те, кто против. В любом случае, белье со временем становится более практичным.

Вещи эпохи ар-деко непрактичны. Это шелк и тонкое кружево. После первой стирки такое белье теряло свой внешний вид. Сейчас шелковые вещи рекомендуют сдавать в химчистку. Этот материал даже после ручной стирки сразу меняется. Химчистка — более щадящая штука.

Но кто сейчас будет заморачиваться и носить туда вещи из натурального шелка? Только те, у кого есть деньги и время, а таких — абсолютное меньшинство.