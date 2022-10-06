Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

Как закупиться зимними вещами и не разориться

Мира Маркина

Зима не всегда приходит по расписанию – в некоторых регионах России уже в середине октября стоят морозы. Вместе с тем, даже если холода вас еще не коснулись, наверняка вы уже задумывались об обновлении зимнего гардероба.

Как закупиться зимними вещами и не разориться
Фото: unsplashunsplash

Многие откладывают покупку зимних вещей, предвидя крупные траты. Однако есть ряд способов, которые помогут сэкономить. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Готовьте сани летом

Если в этом году вы решили не обновлять зимний гардероб, но рассчитываете сделать это в следующем, покупайте сапоги, пуховик и другую зимнюю атрибутику летом. В летние месяцы на такие вещи скидки достигают 70%, поэтому покупки окажутся крайне выгодными.

Загляните в секонд-хенды

В эпоху разумного потребления секонд-хенды вновь стали крайне популярны – причем среди всех слоев населения вне зависимости от достатка. И неслучайно: в секонд-хендах можно найти качественные вещи по смешным ценам (в том числе, верхнюю одежду).

Купите вещи с рук

На популярных сайтах по продаже б/у вещей люди нередко продают добротную одежду и обувь. Многие расстаются с вещами, которые либо вообще не носили, либо надевали несколько раз – то есть их едва ли можно отличить от того, что продается в магазинах. При этом, желая поскорее заключить сделку, продавцы сильно снижают цены. Посвятите один вечер поиску б/у товаров, и вы удивитесь, сколько ценного обнаружите.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители