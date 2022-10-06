Как закупиться зимними вещами и не разориться

Зима не всегда приходит по расписанию – в некоторых регионах России уже в середине октября стоят морозы. Вместе с тем, даже если холода вас еще не коснулись, наверняка вы уже задумывались об обновлении зимнего гардероба.
Многие откладывают покупку зимних вещей, предвидя крупные траты. Однако есть ряд способов, которые помогут сэкономить. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Если в этом году вы решили не обновлять зимний гардероб, но рассчитываете сделать это в следующем, покупайте сапоги, пуховик и другую зимнюю атрибутику летом. В летние месяцы на такие вещи скидки достигают 70%, поэтому покупки окажутся крайне выгодными.
В эпоху разумного потребления секонд-хенды вновь стали крайне популярны – причем среди всех слоев населения вне зависимости от достатка. И неслучайно: в секонд-хендах можно найти качественные вещи по смешным ценам (в том числе, верхнюю одежду).
На популярных сайтах по продаже б/у вещей люди нередко продают добротную одежду и обувь. Многие расстаются с вещами, которые либо вообще не носили, либо надевали несколько раз – то есть их едва ли можно отличить от того, что продается в магазинах. При этом, желая поскорее заключить сделку, продавцы сильно снижают цены. Посвятите один вечер поиску б/у товаров, и вы удивитесь, сколько ценного обнаружите.