Как закупиться зимними вещами и не разориться

Зима не всегда приходит по расписанию – в некоторых регионах России уже в середине октября стоят морозы. Вместе с тем, даже если холода вас еще не коснулись, наверняка вы уже задумывались об обновлении зимнего гардероба.

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Многие откладывают покупку зимних вещей, предвидя крупные траты. Однако есть ряд способов, которые помогут сэкономить. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Готовьте сани летом

Если в этом году вы решили не обновлять зимний гардероб, но рассчитываете сделать это в следующем, покупайте сапоги, пуховик и другую зимнюю атрибутику летом. В летние месяцы на такие вещи скидки достигают 70%, поэтому покупки окажутся крайне выгодными.

Загляните в секонд-хенды

В эпоху разумного потребления секонд-хенды вновь стали крайне популярны – причем среди всех слоев населения вне зависимости от достатка. И неслучайно: в секонд-хендах можно найти качественные вещи по смешным ценам (в том числе, верхнюю одежду).

Купите вещи с рук