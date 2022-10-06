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27 минут назад

Названы стили одежды, которые будут в тренде через полгода

РИА "ФедералПресс"

В Париже и других европейских городах завершились Недели моды. Теперь можно точно узнать, что будет в тренде через полгода.

Названы стили одежды, которые будут в тренде через полгода
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В тренде будут антигламур и минимализм», – сделала вывод журналистка Надежда Стрелец.

В моде будет гранж: специально рваные, мятые вещи, спущенные рукава и швы шиворот-навыворот. Главный материал на сезон весна-лето 2023 года – это деним.

Также в тренде остается бельевой стиль – топы, кружева, бра и корсеты, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее «ФедералПресс» писал, от каких вещей в гардеробе лучше избавиться девушкам 40+.

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