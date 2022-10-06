Каким будет стиль Кэрри Брэдшоу во втором сезоне сериала «И просто так»?

Кэрри Брэдшоу из культового сериала «Секс в большом городе» уж точно не боится смелых модных заявлений. За столько лет она без всяких сомнений завоевала статус иконы стиля, ведь именно героиня Сары Джессики Паркер носила мужские рубашки вместо платья и огромные птичьи перья на голове.

Фото: Mainstyle Mainstyle

В перезагрузке «И просто так» гардероб актрисы стал ещё более экспериментальным, чего только стоят её винтажные костюмы от Jean Paul Gaultier и повязанный на голову шёлковый платок в духе бабушек. Теперь, когда сервис HBO готовит к запуску второй сезон, Паркер поделилась секретными новостями о том, чего мы можем ожидать от стиля Кэрри в продолжении.

На закадровой фотографии, озаглавленной как «Улицы Нью-Йорка», Паркер показала себя на съёмочной площадке. Хотя на снимке видны только её брюки-карго и аксессуары, этого оказалось достаточно, чтобы привести в восторг любого модника. Начнём, пожалуй, с причудливой сумки, ведь нам не терпится увидеть, как именно Кэрри будет носить с собой клатч от JW Anderson в виде голубя. Сумка с трёхмерной печатью полностью функциональна, но это дерзкий способ отдать честь самым надоедливым обитателям Нью-Йорка. Что касается обуви, то на актрисе можно увидеть винтажные туфли от Dior, которые она носила в первом фильме «Секс в большом городе» и на этот раз решила сочетать с высокими носками. Сара даже повязала на ногу крошечную сумочку-браслет Fendi, настолько маленькую, что в неё поместился бы лишь маленький блеск для губ и, возможно, пачка жвачки.