Блогер нашла способ носить рубашки женщинам с большой грудью

Блогерша с никнеймом @nicolastravels, которая обладает большим размером груди, рассказала о трудностях при составлении гардероба и предложила своим подписчицам необычный способ носить рубашки. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok -аккаунте.

По мнению юзерши, рубашки можно удачно носить задом наперед. На опубликованных в соцсети кадрах инфлюэнсер разместила вещь перед собой и продела правую руку в рукав. После этого она перевернула оставшуюся часть расстегнутой блузки снизу вверх, расположив скрученный участок в области воротника, и продела левую руку во второй рукав. Нижнюю часть рубашки блогерша заправила в брюки.