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3 часа назад

Блогерша предложила необычный способ носить рубашки женщинам с большой грудью

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом @nicolastravels, которая обладает большим размером груди, рассказала о трудностях при составлении гардероба и предложила своим подписчицам необычный способ носить рубашки. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Блогер нашла способ носить рубашки женщинам с большой грудью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина объяснила, что крупный бюст сильно растягивает ткань одежды, и по этой причине многие вещи становятся неудобными в носке.

«Бог наградил меня пышными формами, но часто это доставляет массу проблем», — посетовала она.

По мнению юзерши, рубашки можно удачно носить задом наперед. На опубликованных в соцсети кадрах инфлюэнсер разместила вещь перед собой и продела правую руку в рукав. После этого она перевернула оставшуюся часть расстегнутой блузки снизу вверх, расположив скрученный участок в области воротника, и продела левую руку во второй рукав. Нижнюю часть рубашки блогерша заправила в брюки.

Публикация набрала сотни лайков, и подписчики поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях.

«Очень круто», «Спасибо!», «Ты придумала классный способ, молодец!» — похвалили они ее.

Мода,
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