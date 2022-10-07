Названы самые стильные колготки этой осени

Колготки играют важную роль в гардеробе женщины. Это и дополнительное утепление, и стильный образ. Рассказываем, как подобрать такой элемент одежды, чтобы выглядеть стильно.
«Креативные директора модных марок предлагают разнообразить повседневные и вечерние аутфиты полупрозрачными черными моделями, яркими плотными и ажурными», – передает Marie Claire.
Один из вариантов – это черные полупрозрачные колготки. Буквально недавно это считалось признаком дурного вкуса, однако последние мировые тренды доказали, что это смотрится стильно.
Ажурные колготки тоже вернулись в моду. Кроме того, очень стильно будет дополнить образ анималистичным принтом.
Также Valentino ввели моду на цвет фуксия. В связи с чем девушки стали облачаться в него полностью. Потому яркие колготки точно не станут лишними в гардеробе.
Самый базовый вариант, который подойдет всем, – это плотные черные колготки. Такие спасут от холода и идеально впишутся в образ.