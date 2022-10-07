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53 минуты назад

Названы самые стильные колготки этой осени

РИА "ФедералПресс"

Колготки играют важную роль в гардеробе женщины. Это и дополнительное утепление, и стильный образ. Рассказываем, как подобрать такой элемент одежды, чтобы выглядеть стильно.

Названы самые стильные колготки этой осени
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Креативные директора модных марок предлагают разнообразить повседневные и вечерние аутфиты полупрозрачными черными моделями, яркими плотными и ажурными», – передает Marie Claire.

Один из вариантов – это черные полупрозрачные колготки. Буквально недавно это считалось признаком дурного вкуса, однако последние мировые тренды доказали, что это смотрится стильно.

Ажурные колготки тоже вернулись в моду. Кроме того, очень стильно будет дополнить образ анималистичным принтом.

Также Valentino ввели моду на цвет фуксия. В связи с чем девушки стали облачаться в него полностью. Потому яркие колготки точно не станут лишними в гардеробе.

Самый базовый вариант, который подойдет всем, – это плотные черные колготки. Такие спасут от холода и идеально впишутся в образ.

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