Раскрыты главные секреты стиля итальянок

Главный директор интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров Italist Диего Абба раскрыл главные секреты стиля итальянок. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам эксперта, жительницы Италии предпочитают носить базовую одежду и аксессуары, которые можно использовать независимо от сезонов и модных тенденций.

«Итальянские женщины — мастера капсульного гардероба», — добавил он.

Кроме того, они приобретают практичные и функциональные сумки, а также выбирают украшения и часы, руководствуясь личными предпочтениями, а не трендами.

В то же время секретом успеха итальянских брендов, в том числе Gucci, Fendi, Prada, Versace и Bottega Veneta, Абба назвал удачное сочетание традиций с новыми веяниями.