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4 часа назад

Раскрыты главные секреты стиля итальянок

Lenta.ru

Главный директор интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров Italist Диего Абба раскрыл главные секреты стиля итальянок. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Раскрыты главные секреты стиля итальянок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, жительницы Италии предпочитают носить базовую одежду и аксессуары, которые можно использовать независимо от сезонов и модных тенденций.

«Итальянские женщины — мастера капсульного гардероба», — добавил он.

Кроме того, они приобретают практичные и функциональные сумки, а также выбирают украшения и часы, руководствуясь личными предпочтениями, а не трендами.

В то же время секретом успеха итальянских брендов, в том числе Gucci, Fendi, Prada, Versace и Bottega Veneta, Абба назвал удачное сочетание традиций с новыми веяниями.

«Итальянцы обладают замечательной эстетической чувствительностью. Мы дети Ренессанса, одного из величайших моментов в истории человечества», — подчеркнул он.

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