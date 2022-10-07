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2 часа назад

Популярная в СССР шапка стала трендом зимы 2023 года

Lenta.ru

Редакторы журнала Grazia назвали популярную в СССР шапку трендом зимы 2023 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Популярная в СССР шапка стала трендом зимы 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о шапке-ушанке. По словам специалистов, в советское время подобные головные уборы носили партийные работники, актеры, певцы и даже дети. Cамыми популярными считались модели из норки, кролика, каракуля и бобра.

Авторы статьи отмечают, что шапка-ушанка стала трендом еще в прошлом сезоне. Однако в настоящий момент стали появляться варианты из более разнообразных материалов. Так, в коллекциях модных брендов можно найти модели, изготовленные из болоньевой ткани (капроновая плащевая ткань, имеющая одностороннее водонепроницаемое покрытие — прим. Ленты.ру). Кроме того, рекомендуется обратить внимание на шапки-ушанки яркой цветовой гаммы, а также на меховые с длинным ворсом и без кожаных вставок.

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