Популярная в СССР шапка стала трендом зимы 2023 года

Речь идет о шапке-ушанке. По словам специалистов, в советское время подобные головные уборы носили партийные работники, актеры, певцы и даже дети. Cамыми популярными считались модели из норки, кролика, каракуля и бобра.

Авторы статьи отмечают, что шапка-ушанка стала трендом еще в прошлом сезоне. Однако в настоящий момент стали появляться варианты из более разнообразных материалов. Так, в коллекциях модных брендов можно найти модели, изготовленные из болоньевой ткани (капроновая плащевая ткань, имеющая одностороннее водонепроницаемое покрытие — прим. Ленты.ру). Кроме того, рекомендуется обратить внимание на шапки-ушанки яркой цветовой гаммы, а также на меховые с длинным ворсом и без кожаных вставок.