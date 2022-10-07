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1 час назад

Стилисты дали советы по правильному сочетанию золота и серебра в одном образе

РИА "ФедералПресс"

Вопреки стереотипам, золото и серебро можно сочетать и носить вместе. Стилисты рассказали, как это сделать правильно.

Стилисты дали советы по сочетанию золота и серебра в одном образе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Тренд последних нескольких лет – смешивай и сочетай», – говорят стилисты.

Важно придерживаться одного стиля разных металлов: например, носить два кольца. Также нужно знать меру в этих аксессуарах, если образ уже наполнен разными принтами, то усложнять его не стоит.

Необходимо выделить вещь, которая будет главной в вашем образе. Если вы хотите надеть много ярких украшений, выберите основной металл. Например, к массивному серебряному браслету подойдет классическое кольцо из золота с небольшой вставкой.

Также стилисты отмечают, что можно использовать в образах многослойность: надевать несколько цепочек или браслетов. Кроме того, одновременно на себе можно носить несколько металлов, пишет Marie Claire.

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