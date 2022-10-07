Как прошла неделя моды?

Новостей в модной индустрии всегда много, тем более на фоне проходящих сейчас мировых недель моды. Но начать хочется с российских игроков модной индустрии. Многие новости вселяют оптимизм и вызывают гордость за успехи известных компаний.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Регистрация товарных знаков Lime Home и Стокманн Home

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Сразу два отечественных бренда заявили о своем намерении расширить линейку товаров товарами для дома.

В конце июля компания Lime подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Lime Home. В перечень указанных товаров вошли товары для декора, посуда, осветительные приборы, кухонные принадлежности, текстильные изделия, посуда и проч. Также компания подала заявки на регистрацию товарных знаков Lime Kids и Lime Man.

Потенциал Lime позволяет компании занять освободившиеся место на рынке и привлечь дополнительную аудиторию расширением форматов. Однако, по мнению некоторых экспертов, кризис, который продолжится, сдержит темпы роста компании и освоения новых ниш. Елена Колесникова наставник брендов одежды, стилист, конструктор одежды

Свои планы по увеличению присутствия в сегменте товаров для дома подтвердили в сети универмагов «Стокманн». В ассортименте ретейлера уже присутствуют товары этой категории, таким образом открытие отдельных магазинов станет логичным продолжением развития бренда.

Первый магазин «Стокманн Home» может открыться в Москве уже в первом квартале 2023 года.

По мнению участников рынка и специалистов потенциал к развитию у новых игроков высок, не смотря на существующие проблемы с логистикой. Интерес к сегменту товаров для дома стабильно высок и вырос после ухода крупных зарубежных компаний с российского рынка.

Развитие российских брендов: Zarina, Befree, Love Republic и Sela

Отличный рост показывает также российский ретейлер Melon Fashion Group, в который входят бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

Совсем недавно Befree запустил в продажу линейку больших размеров, дополнив ассортимент размерами XL, XXL, а скоро в магазинах марки появится белье и спортивная одежда и обувь.

Категории товаров марки Sela пополнят детские вещички и обувь, в Zarina планируется ввести мужской ассортимент. В планах ретейлера открытие еще 250 магазинов марок по всей стране в крупных торговых центрах. Владельцы компании отмечают, что для развития новых направлений сейчас есть все условия.

Белла Хадид в «жидком» наряде

В мировом модном пространстве все обсуждают эффектный выход топ-модели Беллы Хадид на показе бренда Coperni. Показ прошел в рамках Парижской недели моды 30 сентября. Модель вышла на подиум практически голой, а необыкновенный технологичный наряд создавали прямо на ее фигуре.

Такой эксперимент стал возможен благодаря современным достижениям – на тело модели распыляли специальный полимерный состав – жидкий текстиль Fabrican, его изобрел испанский ученый и модельер Манель Торрес.

Текстильные волокна из хлопка и полиэстера преобразованы в спрей, который плотным слоем распылили на модель, сформировав таким образом облегающее платье. Возможно, это очередной шаг в будущее. Или классный способ заявить о своем изобретении.

Линейка спортивной одежды от Adidas и Стеллы Маккартни

А пока индустрия видит будущее в создании более привычных экологичных материалов. Так, компания Adidas представила одежду из восстановленной вискозы. В сотрудничестве со Стеллой Маккартни была разработана линейка спортивной одежды в соответствии с принципами цикличного производства.

Одна из компаний в сотрудничестве с которой велась работа, специализируется на обработке текстильных отходов. Применив специальную технологию, получают искусственное целлюлозное волокно, которое ощущается и выглядит как хлопок. Это сырье смешивают с органическим хлопком и получают пряжу для производства одежды. Для моделей из коллекции Стеллы Маккартни для Adidas используется материал на 60% состоящий из вискозы и на 40% из хлопка.

Новая линия одежды даст начало программе Adidas, предусматривающей схему возврата для реставрации или переработки «Сделано, чтобы переделать». Каждую вещь планируют оснастить QR-кодом, содержащим всю необходимую информацию для этого.

Спортивные костюмы этой серии планируют запустить в продажу 6 октября 2022 года через приложение Adidas.

Одежда, которая следит за вашим здоровьем

То, что мода направлена на сохранение здоровья неочевидно, но факт. В Великобритании новейшие разработки позволили создать одежду для мониторинга здоровья.

Благодаря интеграции в текстиль специальных датчиков такая одежда в реальном времени фиксирует показатели о состоянии организма.

Сенсоры изготавливаются из инновационной токопроводящей нити на хлопковой основе с названием Pecotex. Они отслеживают процесс дыхания, частоту сердечных сокращений, улавливают следы аммиака.

Потенциально сфера использования такой одежды обширна: мониторинг физиологических данных на тренировках, контроль сна, уровня стресса, ранняя диагностика и выявление симптомов заболеваний.

Толщина специальных нитей позволит использовать их при изготовлении сырья на стандартном оборудовании, а низкая стоимость метра нити сделают инновацию доступной широкой аудитории.

Компания Levi’s борется за экологию

Отличной новостью из области экологии порадовала компания Levi’s. По заявлениям представителей компании, она добьется нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. В своем втором ежегодном отчете об устойчивом развитии, компания обязалась стать к 2050 году полностью углеродно-нейтральной.

Согласно более ранним заявлениям, к 2025 году Levi’s стремится снизить прямой выброс углекислого газа на 90% по сравнению с базовыми выбросами 2016 года и сократить выбросы, которые охватывают весь цикл производства.

На текущий момент есть значительные успехи по этим показателям. А с 2011 года компания перерабатывает воду на своих предприятиях, использует органический, переработанный или сертифицированный хлопок.

Balenciaga запускает программу перепродажи своих изделий

Гиганты люкса по-своему видят экологичный подход к производству и потреблению. Так, например, Balenciaga запускает программу перепродажи своих изделий.

Благодаря партнерству с платформой Reflaunt клиенты марки получат возможность оформить онлайн заявку и передать товар в участвующие в программе магазины, где осуществляется аутентификация и оценка стоимости. Товар сфотографируют и выставят на продажу на глобальных маркетплейсах.

Таким образом, модный дом Balenciaga пополнил ряды люксовых марок, участвующих в ресейле, присоединившись к Gucci, Alexander McQueen, демонстрируя пример вовлечения аудитории в вопросы устойчивого развития.

В своем заявлении руководство бренда представило новую инициативу, как «программу цикличного обращения».