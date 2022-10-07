Стилист назвал стрипы трендом

«То, что стрипы становятся диким трендом — очевидно по прошедшим показам на Неделе моды. Я почувствовал этот тренд давно. Мы уже делали стайлинг и для Алеси Кафельниковой, и Элины Чага. Причем мне кажется, что такая обувь органично смотрится только на россиянках и американках, почему-то не вижу ее на других. Очередное доказательство того, что тренды витают в воздухе, и при должном погружении в моду их можно «прощупать» до выхода на мировые подиумы», — объяснил он.