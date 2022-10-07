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50 минут назад

Стилист Алеко Надирян назвал стрипы трендом

Газета.Ru

Стилист Алеко Надирян назвал трендом обувь для танцев на шесте. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Стилист назвал стрипы трендом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Алеко Надиряна, набирает обороты тренд на стрипы, обувь для pole-dance (танцев на шесте — прим. «Газеты.Ru»).

«То, что стрипы становятся диким трендом — очевидно по прошедшим показам на Неделе моды. Я почувствовал этот тренд давно. Мы уже делали стайлинг и для Алеси Кафельниковой, и Элины Чага. Причем мне кажется, что такая обувь органично смотрится только на россиянках и американках, почему-то не вижу ее на других. Очередное доказательство того, что тренды витают в воздухе, и при должном погружении в моду их можно «прощупать» до выхода на мировые подиумы», — объяснил он.

Стилист советует сочетать стрипы с короткими платьями, юбками и кэтсьютами.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что стилист Алеко Надирян назвал цветную джинсу новым трендом.

Мода,Алеся Кафельникова,
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