Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
13 минут назад

Хейли Бибер в розовой мини-юбке снялась для нового дропа с брендом Wardrobe.NYC

Газета.Ru

Модель Хейли Бибер создала коллекцию для бренда Wardrobe.NYC и представила новый трикотажный дроп. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Хейли Бибер в розовой мини-юбке снялась для нового дропа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2022 году бренд Wardrobe.NYC празднует свое 5-летие. В честь торжественного повода они запустили общую коллекцию с моделью и женой Джастина Бибера Хейли. В коллекции представлены универсальные вещи, которые сочетают фирменный стиль Бибер и минималистичную эстетику бренда. Первый дроп состоялся в конце сентября, а в начале октября Хейли Бибер опубликовала фото вещей из второго.

В него вошли вещи из трикотажа: мини-юбки, свитеры, топы, пальто, костюмы, жакеты и не только. Коллекция выполнена в нежных оттенках: приглушенном розовом, голубом и карамельном.

«У Хейли невероятный глазомер, вкус и решительность, которые сделали процесс гладким и простым, потому что она с самого начала очень четко понимала, чего хочет», — рассказывал один из основателей бренда Кристин Сентенера.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер выложила видео в белье и носках для рекламы своей косметики.

Мода,Кристин Сентенера,Джастин Бибер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители