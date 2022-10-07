Хейли Бибер в розовой мини-юбке снялась для нового дропа

Модель Хейли Бибер создала коллекцию для бренда Wardrobe.NYC и представила новый трикотажный дроп. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В 2022 году бренд Wardrobe.NYC празднует свое 5-летие. В честь торжественного повода они запустили общую коллекцию с моделью и женой Джастина Бибера Хейли. В коллекции представлены универсальные вещи, которые сочетают фирменный стиль Бибер и минималистичную эстетику бренда. Первый дроп состоялся в конце сентября, а в начале октября Хейли Бибер опубликовала фото вещей из второго.

В него вошли вещи из трикотажа: мини-юбки, свитеры, топы, пальто, костюмы, жакеты и не только. Коллекция выполнена в нежных оттенках: приглушенном розовом, голубом и карамельном.

«У Хейли невероятный глазомер, вкус и решительность, которые сделали процесс гладким и простым, потому что она с самого начала очень четко понимала, чего хочет», — рассказывал один из основателей бренда Кристин Сентенера.