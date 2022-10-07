5 портящих любой образ моделей юбок

Редакторы модного журнала The Voice назвали пять моделей юбок, которые могут испортить любой образ. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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По словам экспертов, в первую очередь, испортить образ женщины могут юбки из тонкой трикотажной ткани и в спортивном стиле. Данные варианты подчеркивают недостатки фигуры и смотрятся дешево.

Помимо прочего, в списке оказались юбки с драпировками. Подобный элемент декора прибавляет дополнительный объем, отмечают специалисты. Также неподходящими стали юбки, изготовленные из дешевых материалов, поскольку выглядят старомодно.

В заключение авторы статьи выделили микро-юбки. Упомянутые варианты, по мнению журналистов, портят внешний вид, делая его вульгарным и пошлым.