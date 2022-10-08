Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Стилист подсказала, как выбрать верхнюю одежду на осень

Inc-News

Цвета, фасоны, длина и другие критерии деталей гардероба — сориентироваться в них не так сложно, как кажется.

Стилист подсказала, как выбрать верхнюю одежду на осень
Фото: Inc-NewsInc-News

В промозглые, серые дни хочется выглядеть особенно жизнерадостно и ярко. Стилист российского бренда одежды DreamWhite Ли рассказала о модных трендах этой осени.

Так, сейчас в моде многослойность и объём. Ли посоветовала выбирать пальто и куртки оверсайз.

Актуальны будут и мужские модели одежды, а сидящие по фигуре наряды в этом сезоне лучше не надевать.

Длинные рукава — тоже один из трендов этой осени. Оптимальная длина куртки/пальто 110-1120 см. Дамам, проводящим много времени за рулём, подойдут модели 60-80 см.

Лучше отдать предпочтение спокойным расцветкам: кофе, хаки, беж. но если любите яркие цвета — обзаведитесь оранжевым или красным пальто.

Выбирая плащ, отдайте предпочтение тому, что выполнен из хлопка и полиэстра — такой прослужит вам особенно долго.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители