Стилист подсказала, как выбрать верхнюю одежду на осень

Цвета, фасоны, длина и другие критерии деталей гардероба — сориентироваться в них не так сложно, как кажется.

Фото: Inc-News Inc-News

В промозглые, серые дни хочется выглядеть особенно жизнерадостно и ярко. Стилист российского бренда одежды DreamWhite Ли рассказала о модных трендах этой осени.

Так, сейчас в моде многослойность и объём. Ли посоветовала выбирать пальто и куртки оверсайз.

Актуальны будут и мужские модели одежды, а сидящие по фигуре наряды в этом сезоне лучше не надевать.

Длинные рукава — тоже один из трендов этой осени. Оптимальная длина куртки/пальто 110-1120 см. Дамам, проводящим много времени за рулём, подойдут модели 60-80 см.

Лучше отдать предпочтение спокойным расцветкам: кофе, хаки, беж. но если любите яркие цвета — обзаведитесь оранжевым или красным пальто.