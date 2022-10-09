Фотограф дала советы, как осенью сделать удачную съемку

"Для хороших фотографий нет плохой погоды. Если на улице пасмурно, это отличное время для прогулки с фотоаппаратом. Облака создают мягкий рассеянный свет, идеальный для портретов. Ветер же добавит кадру динамики", — поделилась Выганова.

А в солнечную погоду фотограф порекомендовала не заставлять модель стойко "держать лицо" и пытаться не щуриться. Лучше же будет просто отойти в тень, чтобы солнце не слепило глаза. При этом, нельзя забывать и о равномерности освещения, чтобы на лице не появились, например, тени от листьев. Если же спрятаться от солнца негде, можно попросить модель повернуться спиной к солнцу, так у вас получится красивый контровой свет.