Антитренды мужского гардероба: 6 вещей, от которых нужно избавиться

Дизайнер Наз Маер поделился с сильной половиной своими советами о том, что точно не стоит оставлять в своем гардеробе.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Широкие галстуки

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До сих пор бытует миф, что ширина галстука должна соответствовать росту мужчины. Это неправда, так как очень широкие галстуки нелепо смотрятся на мужчинах любого роста. Мы рекомендуем галстук шириной 5 8 см. Более узкая ширина может заставить окружающий торс выглядеть больше, но мужчинам с высоким ростом достаточно поискать тонкий галстук с определенной формой, но не супертонкий прямой галстук.

Рваные джинсы

Этот тренд точно отжил свое и хорошо, так как и девушки, и мужчины в рваных джинсах в условиях суровой российской осени и зимы выглядят кошмарно, а многие даже надевают их поверх подштанников, что смотрится совершенно дико. Джинсы классического кроя без разрывов и лишнего декора не доставят таких неудобств и будут актуальными круглый год!

Скинни-джинсы

Если только вы не являетесь молодой рок-звездой, обтягивающим джинсам лучше предпочесть более свободные варианты. Это плохой выбор не только потому, что скинни вышли из моды, но и потому, что они плохо сочетаются с другими современными предметами гардероба по пропорциям, так как сегодня в моде оверсайз или просто свободные силуэты. К тому же, джинсы скинни далеко не всегда комплементарно смотрятся на мужской фигуре, а на мужчинах размера больше, чем S, нередко выглядят вовсе комично.

Туфли с квадратным носком

Еще один необычный пережиток прошлого, квадратный носок стал трендом в 90-х в порядке эксперимента. Сегодня очевидно, что такой дизайн смотрится неуклюже и не современно, особенно в сочетании с массивной подошвой.

Яркие костюмы

Было время, когда яркие, даже неоновые оттенки костюмов были в тренде. Но время изменилось и сегодня это смотрится комично даже на самом неформальном мероприятии, поэтому рекомендую не рисковать и отдавать предпочтение приглушенным оттенкам. Яркий костюм не оставит хорошего впечатления на работе, на вечеринке или в любом другом месте.

Свободные костюмы