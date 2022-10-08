Александр Рогов перечислил главные стритстайл-тренды

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов рассказал о главных стритстайл-трендах с прошедших Недель моды. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

В минувший вторник, 4 октября, завершилась последняя из четырех мировых Недель моды. Стилист Александр Рогов следил за стритстайлом гостей показов в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.

"Удивительно, насколько сильно сейчас "улица" влияет на дизайнеров модных брендов — формула "сегодня на улице — завтра на подиуме" актуальна как никогда", — поделился он.

Александр Рогов отметил семь основных стритстайл-трендов. В частности, стилист порекомендовал обратить внимание на образы в стиле total denim, а также носить оголяющие живот вещи как женщинам, так и мужчинам. По его словам, в тренде также будут майки-алкоголички, брюки карго, вязаные вещи и жилеты.