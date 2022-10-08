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1 час назад

Рогов рассказал, что модно носить этой осенью

РИА "ФедералПресс"

Стилист Александр Рогов перечислил главные стритстайл-тренды, которые он подсмотрел на прошедших Неделях моды.

Рогов рассказал, что модно носить этой осенью
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Удивительно, насколько сильно сейчас «улица» влияет на дизайнеров модных брендов – формула «сегодня на улице – завтра на подиуме» актуальна как никогда», – расказал Рогов у себя в телеграм-канале.

С прошедших показов в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане Александр Рогов выделил несколько стилей, которые будут особенно модными.

Это тотал деним, карго, вязаные вещи, голый живот, галстуки, майки и жилеты.

По словам стилиста, тренды актуальны для мужчин и женщин.

Мода,Александр Рогов,
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