Стилист назвала главный тренд наступившей осени

Стилист российского бренда одежды DreamWhite Ли рассказала «РИАМО», как правильно подбирать одежду осенью, чтобы она была не только модной и яркой, но еще и тепой и практичной.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

По словам Ли, один из главных трендов наступившей осени – это многослойность. Куртки, пальто и плащи оверсайз, вещи, будто снятые с «мужского плеча» - все это в тренде. Но самое главное, эта одежда должна быть практичной и теплой.

Что касается длины, то выбор стоит делать на макси. Это визуально удлиняет фигуру и делает ее обладательницу стройнее и изящнее, а еще укрывает в плохую погоду.

Самая актуальная цветовая грамма в этом сезоне - пастельные оттенки, благородные цвета типа хаки, бежевого или кофейного и даже яркие: оранжевые и красные. Модными оттенками в этом сезоне являются лавандовый и ярко-розовый.