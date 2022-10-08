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1 час назад

Стилист назвала главный тренд наступившей осени

Daily Moscow

Стилист российского бренда одежды DreamWhite Ли рассказала «РИАМО», как правильно подбирать одежду осенью, чтобы она была не только модной и яркой, но еще и тепой и практичной.

Стилист назвала главный тренд наступившей осени
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

По словам Ли, один из главных трендов наступившей осени – это многослойность. Куртки, пальто и плащи оверсайз, вещи, будто снятые с «мужского плеча» - все это в тренде. Но самое главное, эта одежда должна быть практичной и теплой.

Что касается длины, то выбор стоит делать на макси. Это визуально удлиняет фигуру и делает ее обладательницу стройнее и изящнее, а еще укрывает в плохую погоду.

Самая актуальная цветовая грамма в этом сезоне - пастельные оттенки, благородные цвета типа хаки, бежевого или кофейного и даже яркие: оранжевые и красные. Модными оттенками в этом сезоне являются лавандовый и ярко-розовый.

Материал верхней одежды должен быть прочным, желательно с шерстью в составе или хорошим наполнителем.

Мода,
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