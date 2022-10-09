Названы 11 вещей для гардероба на осень и зиму

Капсульный гардероб отвечает трендам минималистичности и разумного потребления, так как повседневные образы, созданные при удачном комбинировании пяти-десяти вещей, могут запросто заменить современной девушке целую гору одежды и аксессуаров, рассказала стилист-имиджмейкер, дизайнер бренда Aesthetic Bows Милана Кубова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала трендовые вещи, из которых можно составить капсульный гардероб на осень-зиму 2022-2023 годов.

1. Вещь из искусственного меха

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Искусственный мех предстоящей зимой займет лидирующие позиции, поэтому вещь из этого материала украсит любой гардероб, считает Кубова.

«При помощи таких вещей можно сделать интересные акценты в образах, но следует выбирать одну меховую вещь на образ», — предупредила она.

Актуальны, по словам стилиста, пальто макси, миди и совсем короткие шубки. Кроме того, меховыми могут быть и шапки-ушанки, панамы, сумки и даже обувь.

«Любите яркие цвета? Не вопрос! В этом сезоне модны любые оттенки, в том числе и натуральные, близкие к естественным», — отметила она.

2. Блуза или топ с пайетками

Эти элементы гардероба не выходят из моды уже несколько сезонов подряд и будут актуальны и в 2023 году, обратила внимание Кубова. Носить пайетки, по ее словам, следует как с простыми базовыми вещами, так и, например, усложняя металлическим блеском, обувь или аксессуары.

3. Пара вещей из кожи

4. Любая вещь цвета фуксии

Фуксия наравне с черным — самый модный цвет сезона, подчеркнула дизайнер. По ее словам, можно добавить в образ одну вещь этого оттенка или сделать его ведущим, например, с помощью однотонного платья или пальто.

5. Кроссовки

Эта обувь идеально подходит для сочетания спортивного и классического стиля, считает Кубова. И ее можно спокойно носить хоть на переговоры, в сочетании с классическими брюками, хоть на вечеринку.

6. Джинсы с низкой посадкой

«К нам вернулись 2000-е, сейчас на пике низкая посадка джинсов, брюк и юбок», — сказала дизайнер.

7. Кроп-топ или укороченный жакет

По словам Кубовой, эти элементы гардероба помогут создать образ в сочетании с джинсами с низкой посадкой как в офисе, так и на прогулке в парке.

8. Куртка бомбер

«Куртка бомбер в этом году бомбический тренд. Одни дизайнеры показали кожаные варианты, другие — расшитые цветами. Главное правило — выбирайте достаточно объемные удлиненные варианты. Особенно хорошо бомберы смотрятся с платьями и юбками миди или мини», — высказалась стилист.

9. Широкие джинсы или брюки

Широкие джинсы или брюки актуальны не первый год.

«Скорректировать талию поможет трендовая высокая посадка, подчеркнуть идеальную фигуру — остромодная низкая», — подсказала дизайнер.

10. Корсет

11. Высокие перчатки

По словам стилиста, высокие перчатки помогут завершить любой образ. В этом сезоне их модно носить, заправив в них водолазку, рубашку или свитер, а также с открытыми топами и платьями без рукавов.