Назван простой способ уменьшить размер платья

«Я собираюсь проверить один из простых TikTok-приемов, который помогает сделать платье более облегающим. Посмотрим, что из этого выйдет», — прокомментировала она свои действия.

Так, в ролике юзерша положила вещь на кровать, вывернув ее наизнанку, и прикрепила английские булавки на внутренние боковые швы в области живота. Затем Массис продела шнурок в булавки и завязала его в узел, стянув таким образом ткань платья. После этого девушка снова вывернула наряд и надела его на себя. На кадрах видно, что комбинация стала обтягивать фигуру героини материала.