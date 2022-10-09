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1 час назад

Блогерша показала простой способ уменьшить размер платья и удивила подписчиков

Lenta.ru

Блогерша Дэни Массис, обладающая небольшим ростом и тонкой талией, показала популярный в сети способ уменьшить размер платья и удивила подписчиков. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Назван простой способ уменьшить размер платья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала блестящее платье-комбинацию рыжего цвета, которое оказалось ей велико.

«Я собираюсь проверить один из простых TikTok-приемов, который помогает сделать платье более облегающим. Посмотрим, что из этого выйдет», — прокомментировала она свои действия.

Так, в ролике юзерша положила вещь на кровать, вывернув ее наизнанку, и прикрепила английские булавки на внутренние боковые швы в области живота. Затем Массис продела шнурок в булавки и завязала его в узел, стянув таким образом ткань платья. После этого девушка снова вывернула наряд и надела его на себя. На кадрах видно, что комбинация стала обтягивать фигуру героини материала.

Подписчики удивились эффективному способу и поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях.

«Спасибо, что показала!», «Ты избавила меня от необходимости идти в ателье», «Мне нравится, что наше поколение придумывает такие интересные лайфхаки», — написали они.

Мода,
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