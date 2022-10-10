Российский дизайнер назвал лохмотья новым модным трендом

Основатель российского бренда одежды Buer, дизайнер Вадим Локтев, назвал лохмотья, дыры и потертости одним из главных трендов весны и лета 2023 года. Его комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 10 октября.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Проанализировав показы прошедших Недель моды, эксперт сделал выводы об образах, которые будут наиболее востребованы в новом теплом сезоне.

«Тренды были очень разнообразны: от моды с отсылкой в прошлые столетия, как у платьев Dior с каркасом под юбкой, до "андеграундного люкса" и апокалиптичной моды с рваными, состаренными и мятыми вещами», — рассуждает он.

По мнению Локтева, популярными станут «разрушенные» вещи: лохмотья, потертости, дыры и разрезы были представлены в коллекциях Diesel, Prada и Balenciaga. Он также отметил, что шоу последнего прошло в куче грязи.

«Эстетика панка и гранжа явно прослеживалась на подиумах сезона весна-лето 2023. Так что можно смело доставать рваные потертые джинсы из шкафов, поношенные футболки, худи оверсайз и свитшоты с кричащими надписями», — советует дизайнер.