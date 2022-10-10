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2 часа назад

Шесть антитрендов в одежде вновь вернулись в моду

Lenta.ru

Основатель российского бренда одежды «Святая» Рустем Гарипов назвал шесть антитрендов, которые вновь вернулись в моду. Соответствующий материал приводит Marie Claire.

Шесть антитрендов в одежде вновь вернулись в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актуальность обрели брюки и джинсы с низкой посадкой. При этом в весеннем сезоне также начнут лидировать юбки с заниженной талией, отметил эксперт. В то же время популярными стали велюровые костюмы и короткие олимпийки на молнии, выполненные из различных материалов.

В свою очередь, в списке оказались чрезмерно короткие юбки и платья, а также наряды с намеком на выступающее нижнее белье. По словам специалиста, при составлении данных образов добавляют элементы, имитирующие выставленные напоказ трусы. Например, надевают соответствующую бижутерию на талию или выбирают штаны с деталью, напоминающей лямки стрингов.

Мода,
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