Шесть антитрендов в одежде вновь вернулись в моду

Основатель российского бренда одежды «Святая» Рустем Гарипов назвал шесть антитрендов, которые вновь вернулись в моду. Соответствующий материал приводит Marie Claire.
Актуальность обрели брюки и джинсы с низкой посадкой. При этом в весеннем сезоне также начнут лидировать юбки с заниженной талией, отметил эксперт. В то же время популярными стали велюровые костюмы и короткие олимпийки на молнии, выполненные из различных материалов.
В свою очередь, в списке оказались чрезмерно короткие юбки и платья, а также наряды с намеком на выступающее нижнее белье. По словам специалиста, при составлении данных образов добавляют элементы, имитирующие выставленные напоказ трусы. Например, надевают соответствующую бижутерию на талию или выбирают штаны с деталью, напоминающей лямки стрингов.