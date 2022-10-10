Шесть антитрендов в одежде вновь вернулись в моду

Основатель российского бренда одежды «Святая» Рустем Гарипов назвал шесть антитрендов, которые вновь вернулись в моду. Соответствующий материал приводит Marie Claire.

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Актуальность обрели брюки и джинсы с низкой посадкой. При этом в весеннем сезоне также начнут лидировать юбки с заниженной талией, отметил эксперт. В то же время популярными стали велюровые костюмы и короткие олимпийки на молнии, выполненные из различных материалов.