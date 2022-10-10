Назван простой способ увеличить размер джинсов

Блогерша Эбби (фамилия неизвестна), популярная в сети под никнеймом its_abby_abigail, купила неподходящие джинсы и раскрыла легкий способ увеличить их размер в домашних условиях. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.
В размещенном ролике девушка надевает джинсы и мочит их водой в душе.
«Я приобрела пять пар одинаковых тесных джинсов и решила попробовать простой лайфхак», — прокомментировала она свои действия.
Когда юзерша убедилась, что ткань полностью пропиталась водой, она выполнила несколько приседаний и несколько раз подняла колени к груди, чтобы растянуть вещь. Затем девушка сняла штаны, дала им высохнуть и снова надела. На кадрах видно, что брюки стали шире, и в области талии появилось свободное пространство.
Подписчиков удивила эффективность способа, и они захотели опробовать его на себе. «У меня есть джинсы, которые мне малы. Вернуть обратно в магазин я их не могу, поэтому попробую этот лайфхак», «Мочить водой джинсы на себе не очень удобно, но проверить стоит», «Это очень умно!» — написали они.