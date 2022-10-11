Осенний образ Петросяна восхитил пользователей сети

Фото в осеннем наряде опубликовал юморист Евгений Петросян в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Образ артиста восхитил пользователей сети.

Фото: Мослента Мослента

«Осень — не повод мерзнуть! Осень — повод крепче обниматься!» — подписал публикацию комик.

Для прогулки по Москве Петросян надел бежевые брюки и жилет, пальто кирпичного цвета и лоферы в тон. Образ артист дополнил сумкой бренда Gucci.

Комментарий под постом оставил популярный стилист и историк моды Александр Васильев. Он назвал образ Петросяна стильным.