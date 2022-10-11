Модель Victoria's Secret снялась в нижнем белье и восхитила фанатов

Бывший «ангел» бренда Victoria's Secret, британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в нижнем белье и восхитила фанатов. Соответствующими кадрами звезда поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

35-летняя знаменитость приняла участие в фотосессии в честь десятилетнего сотрудничества с компанией Marks & Spencer (M&S). На фото манекенщица продемонстрировала подтянутое тело в черном кружевном комплекте нижнего белья. При этом локоны Хантингтон-Уайтли были распущены, а на лицо нанесен макияж в нейтральных оттенках.

«Десять лет моей работы в сфере нижнего белья», — подписала звезда фотографии.

Подписчики выразили свое восхищении модели в комментариях.

«Могла ли она выглядеть более потрясающе! Великолепная фигура», «Самая красивая женщина», «Она становится все шикарнее и шикарнее», — написали фанаты под публикациями, которые набрали сотни тысяч лайков.