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5 часов назад

Модель Victoria's Secret снялась в нижнем белье и восхитила фанатов

Lenta.ru

Бывший «ангел» бренда Victoria's Secret, британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в нижнем белье и восхитила фанатов. Соответствующими кадрами звезда поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Victoria's Secret снялась в нижнем белье и восхитила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

35-летняя знаменитость приняла участие в фотосессии в честь десятилетнего сотрудничества с компанией Marks & Spencer (M&S). На фото манекенщица продемонстрировала подтянутое тело в черном кружевном комплекте нижнего белья. При этом локоны Хантингтон-Уайтли были распущены, а на лицо нанесен макияж в нейтральных оттенках.

«Десять лет моей работы в сфере нижнего белья», — подписала звезда фотографии.

Подписчики выразили свое восхищении модели в комментариях.

«Могла ли она выглядеть более потрясающе! Великолепная фигура», «Самая красивая женщина», «Она становится все шикарнее и шикарнее», — написали фанаты под публикациями, которые набрали сотни тысяч лайков.

Известно, что в феврале манекенщица во второй раз стала матерью. У Хантингтон-Уайтли и британского актера Джейсона Стэйтема родилась дочь Изабелла. Также знаменитости уже воспитывают пятилетнего сына Джека.

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