Беременная блогер надела облегающее платье и нарвалась на критику

«Надень это платье и улыбнись тем, кто сказал, что ты не можешь его носить. Ты прекрасно выглядишь», «Ты можешь носить все, что захочешь. Почему другие люди должны говорить за тебя?», «Мне нравится это платье на тебе. Не слушай тех, кто хочет унизить тебя. Ты лучше их», — писали они.