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4 часа назад

Беременная блогерша надела облегающее платье и нарвалась на критику в сети

Lenta.ru

Беременная блогерша Эбби Герберт надела облегающее платье бренда Skims, который основан бизнесвумен Ким Кардашьян, и нарвалась на критику в соцсетях. Соответствующее видео и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте.

Беременная блогер надела облегающее платье и нарвалась на критику
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах Герберт демонстрирует откровенный наряд, который обтягивает ее округлившийся живот. Зрители не одобрили трендовое платье девушки, посчитав, что она одевается неподобающим для будущей матери образом.

«Облегающее платье не стоит такого шума. К тому же ты беременна и не можешь его носить», — высказался один из них.

В ответ на негативные комментарии Эбби заявила, что имеет право надевать все, что поделает. Ее высказывания поддержали многие юзеры.

«Надень это платье и улыбнись тем, кто сказал, что ты не можешь его носить. Ты прекрасно выглядишь», «Ты можешь носить все, что захочешь. Почему другие люди должны говорить за тебя?», «Мне нравится это платье на тебе. Не слушай тех, кто хочет унизить тебя. Ты лучше их», — писали они.

Кроме того, Герберт получила одобрение от самого бренда.

«Великолепно», — написали официальные представители под публикацией в TikTok.

Мода,Ким Кардашьян,
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