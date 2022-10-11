Диана Гурцкая снялась в фотосессии без очков

Известная незрячая певица Диана Гурцкая впервые за долгое время предстала перед публикой в нестандартном образе. Результатом креативной фотосессии поделилось издание Starhit.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Певица снялась в непривычной для себя фотосессии под руководством фотографа Хвичи Кварацхелии. Ради такой съемки она даже сняла очки, которые стали частью ее имиджа (певица слепая от рождения) и позволила сделать себе яркий, дерзкий макияж.

Что касается образов, то фото говорят сами за себя. На них Гурцкая в дерзком кожаном комбинезоне с ретро-элементами и в наряде с оголенными плечами, из аксессуаров дополняют «лук» массивные очки и черная шляпа.

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Результаты работы понравились фотографу, который и хотел показать новые грани Дианы, непривычные для широкой публики.