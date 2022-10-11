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4 часа назад

Незрячая певица Диана Гурцкая снялась в фотосессии без очков

runews24.ruиещё 1

Известная незрячая певица Диана Гурцкая впервые за долгое время предстала перед публикой в нестандартном образе. Результатом креативной фотосессии поделилось издание Starhit.

Диана Гурцкая снялась в фотосессии без очков
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Певица снялась в непривычной для себя фотосессии под руководством фотографа Хвичи Кварацхелии. Ради такой съемки она даже сняла очки, которые стали частью ее имиджа (певица слепая от рождения) и позволила сделать себе яркий, дерзкий макияж.

Что касается образов, то фото говорят сами за себя. На них Гурцкая в дерзком кожаном комбинезоне с ретро-элементами и в наряде с оголенными плечами, из аксессуаров дополняют «лук» массивные очки и черная шляпа.

Runews24.ru

Результаты работы понравились фотографу, который и хотел показать новые грани Дианы, непривычные для широкой публики.

«Все знают Диану как нежную, искреннюю, полной любви ко всему миру. Мне хотелось показать ее иной, раскрыть совершенно другие грани, которые никто не видел. Нужна огромная смелость выйти из зоны комфорта и пойти на такой сумасшедший эксперимент», — поделился Хвичи.

Мода,Диана Гурцкая,
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