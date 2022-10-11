Идеальная домашняя фотосессия: что надеть и как себя вести

Многие люди предпочитают фотографироваться дома, у кого-то за этим даже стоит целый ритуал: человек подходит к процессу со всей серьезностью. Фотограф Альбина Киверина рассказала, как провести съемку в домашних условиях, правильно выбрать освещение и одежду.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Во-первых, нужно понять, почему ты выбираешь именно домашнюю фотосъемку. У меня есть несколько примеров, когда проводится домашняя фотоссесия», – отметила эксперт.

Первый вид – это фотосессия новорожденных, так называемая new born съемка либо снимки младенца с семьей. Альбина Киверина подчеркнула, что сейчас такой вид даже более интересен, когда на снимках показана жизнь, как она есть, а не постановочные кадры.

Еще один тип домашней съемки – с пожилыми людьми. А также есть семьи с детьми, которые хотят фотосессию дома.

Сейчас набирает популярность тип съемки, когда фотограф целый день проводит с семьей, добавила Киверина. Начиная с пробуждения и заканчивая красивыми снимками на закате. Но нужно быть готовыми сниматься в естественном виде, считает эксперт.

Перед фотосессией нужно понять, подходит ли домашняя обстановка для фото, так как фотограф не будет менять фон на готовых кадрах. Важно оценить, насколько хороший свет в квартире, чтобы не применять специальное оборудование. Фотографировать можно в любой комнате, добавила Альбина Киверина, все зависит от желания.

При домашней фотосъемке нет смысла надевать что-то слишком нарядное. В идеале – какую-то свободную одежду в спокойных тонах, например, пижамы.

Цена такой съемки будет несильно отличаться от стоимости других видов фотосессий, отметила эксперт. Все зависит от времени и опыта фотографа.