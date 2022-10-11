Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
3 часа назад

Перечислены главные тренды весны 2023 года

Lenta.ru

Редакторы журнала Refinery 29 перечислили главные тренды весны 2023 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Перечислены главные тренды весны 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты проанализировали образы моделей с прошедших показов брендов, которые состоялись в рамках Недели моды в Париже. Отмечается, что актуальность обретут штаны карго, что подтвердили дефиле марок Givenchy и Stella McCartney, а также одежда цвета металлик, которую демонстрировали манекенщицы Isabel Marant, Schiaparelli и Balmain.

Помимо этого, в список попали вещи с бахромой и бантами различных размеров и форм. По словам авторов материала, в будущем сезоне следует обратить внимание на обувь из сетки, наряды из денима и байкерские кожаные куртки. Что касается аксессуаров, популярными станут декоративные ремни и микро-сумки.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители