Перечислены главные тренды весны 2023 года

Журналисты проанализировали образы моделей с прошедших показов брендов, которые состоялись в рамках Недели моды в Париже. Отмечается, что актуальность обретут штаны карго, что подтвердили дефиле марок Givenchy и Stella McCartney, а также одежда цвета металлик, которую демонстрировали манекенщицы Isabel Marant, Schiaparelli и Balmain.

Помимо этого, в список попали вещи с бахромой и бантами различных размеров и форм. По словам авторов материала, в будущем сезоне следует обратить внимание на обувь из сетки, наряды из денима и байкерские кожаные куртки. Что касается аксессуаров, популярными станут декоративные ремни и микро-сумки.