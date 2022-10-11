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2 часа назад

Легинсы тренировавшейся девушки на видео смутили пользователей сети

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом _toupoouu1 надела легинсы на тренировку и смутила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Легинсы тренировавшейся девушки смутили пользователей сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как поднимает штангу во время занятий в тренажерном зале, повернувшись боком к камере. При этом для похода в спортзал юзерша надела черную футболку и лосины нюдового оттенка, подчеркивающие особенности ее фигуры.

В свою очередь зрители отметили, что внешний вид инфлюэнсерши привел их в замешательство.

«Мне понадобилось слишком много времени, чтобы понять, что на ней лосины», «Почему ты выбрала такой цвет?», «Мне все еще не кажется, что на ней штаны», «Это видео меня травмировало», — прокомментировали они.

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