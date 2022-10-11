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2 часа назад

Названы самые модные прически на осень

Lenta.ru

Редакторы портала Refinery29 назвали главные тренды в прическах на осень 2022 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Названы самые модные прически на осень
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты поговорили с ведущими парикмахерами из США, которые порекомендовали обратить внимание на многослойные стрижки полукругом, а также на челки-шторки различной длины. По словам стилиста Алекса Брауна, челки идеально подойдут для девушек, которые хотят освежить образ, но не готовы к кардинальным переменам.

Помимо этого, специалисты назвали светлые блики в волосах, темные корни и глубокий коричневый цвет самыми модными окрашиваниями в текущем сезоне. Вдобавок, по мнению экспертов, популярность обретут гладкий пучок, высокий хвост и объемная укладка на брашинг в стиле 1990-х.

«Все больше клиентов хотят подстричься коротко. Мне кажется, что женщины хотят изменить прическу после летнего периода. К тому же осень — лучшее время для стрижки, поскольку жара, как правило, негативно сказывается на качестве волос», — высказалась в заключение парикмахер Алес

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