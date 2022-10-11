Названы самые модные прически на осень

Редакторы портала Refinery29 назвали главные тренды в прическах на осень 2022 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Журналисты поговорили с ведущими парикмахерами из США, которые порекомендовали обратить внимание на многослойные стрижки полукругом, а также на челки-шторки различной длины. По словам стилиста Алекса Брауна, челки идеально подойдут для девушек, которые хотят освежить образ, но не готовы к кардинальным переменам.