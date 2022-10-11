Названы самые модные прически на осень

Редакторы портала Refinery29 назвали главные тренды в прическах на осень 2022 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.
Журналисты поговорили с ведущими парикмахерами из США, которые порекомендовали обратить внимание на многослойные стрижки полукругом, а также на челки-шторки различной длины. По словам стилиста Алекса Брауна, челки идеально подойдут для девушек, которые хотят освежить образ, но не готовы к кардинальным переменам.
Помимо этого, специалисты назвали светлые блики в волосах, темные корни и глубокий коричневый цвет самыми модными окрашиваниями в текущем сезоне. Вдобавок, по мнению экспертов, популярность обретут гладкий пучок, высокий хвост и объемная укладка на брашинг в стиле 1990-х.
«Все больше клиентов хотят подстричься коротко. Мне кажется, что женщины хотят изменить прическу после летнего периода. К тому же осень — лучшее время для стрижки, поскольку жара, как правило, негативно сказывается на качестве волос», — высказалась в заключение парикмахер Алес