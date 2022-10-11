Иванка Трамп в мини-юбке Miu Miu сходила на свидание

Дочь 45-го президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер вышли в свет в Лондоне. Об этом сообщает Page Six.

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На публике 40-летняя Иванка Трамп показалась в костюме Miu Miu — черном жакете стоимостью $5500 с воротником, инкрустированным кристаллами, и ультракороткой мини юбке в тон за $1320. Наряд дополнили туфли на каблуке Gianvito Rossi ($815) — с белым мысом и черной пяткой, прозрачные по бокам.

Бывший советник президента США Джаред Кушнер был одет в темно-синий костюм без галстука.

Пара посетила клуб Oswald's, вход в который доступен только для его членов.