Пять модных предметов советского гардероба вновь стали трендом

Стилист Екатерина Кузякина назвала пять модных предметов советского гардероба, вновь ставшие трендом. Соответствующий материал приводит Grazia.
Так, в данный список вошли распространенные в СССР телогрейки, которые, по словам эксперта, в настоящее время можно встретить в ассортименте масс-маркетовых магазинов и среди нарядов фэшн-блогеров. Кроме того, популярными оказались шапки-ушанки и разноцветные шерстяные свитеры с орнаментами.
В то же время специалистка внесла в перечень так называемые авоськи — сетчатые сумки для продуктов, которые можно увидеть на модных показах. Помимо прочего, актуальным стало сочетание открытой обуви с носками.