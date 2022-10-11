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1 час назад

Пять модных предметов советского гардероба вновь стали трендом

Lenta.ru

Стилист Екатерина Кузякина назвала пять модных предметов советского гардероба, вновь ставшие трендом. Соответствующий материал приводит Grazia.

Пять модных предметов советского гардероба вновь стали трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в данный список вошли распространенные в СССР телогрейки, которые, по словам эксперта, в настоящее время можно встретить в ассортименте масс-маркетовых магазинов и среди нарядов фэшн-блогеров. Кроме того, популярными оказались шапки-ушанки и разноцветные шерстяные свитеры с орнаментами.

В то же время специалистка внесла в перечень так называемые авоськи — сетчатые сумки для продуктов, которые можно увидеть на модных показах. Помимо прочего, актуальным стало сочетание открытой обуви с носками.

Мода,
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