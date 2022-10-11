Пять модных предметов советского гардероба вновь стали трендом

Так, в данный список вошли распространенные в СССР телогрейки, которые, по словам эксперта, в настоящее время можно встретить в ассортименте масс-маркетовых магазинов и среди нарядов фэшн-блогеров. Кроме того, популярными оказались шапки-ушанки и разноцветные шерстяные свитеры с орнаментами.