Том Браун объявлен новым председателем Совета модельеров Америки

Совет модельеров Америки (CFDA) назвал имя своего нового председателя, который вступит в должность 1 января 2023 года. Как сообщает WWD, это будет 57-летний Том Браун, основатель именного бренда Thom Browne.

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Браун был избран на двухлетний срок в результате анонимного голосования членов Совета. Период правления его предшественника, Тома Форда, закончился еще 31 мая 2022 года, и с тех пор структурой руководит CEO организации Стивен Колб.

«Я с большим волнением принимаю бразды правления CFDA. Я чувствую огромную ответственность в связи с работой со Стивеном Колбом и командой CFDA и необходимостью продолжить позитивную и важную работу, которую начали Том [Форд], Диана [фон Фюрстенберг] и Стэн [Херман]», — заявил Том Браун, перечислив имена своих предшественников.

Он добавил, что ему кажется чрезвычайно важным отдать долг индустрии моды, которая поддерживала его в последние 20 лет.