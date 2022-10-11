Рианна снялась в нижнем белье спустя пять месяцев после родов

Барбадосская певица Рианна опубликовала видео в нижнем белье спустя пять месяцев после родов. Соответствующим роликом она поделилась с поклонниками в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*.
34-летняя Рианна сделала редкую публикацию в социальных сетях. Певица выложила в личном блоге небольшое видео, в котором станцевала в одном худи и нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.
Фанаты Рианны восхитились ее внешним видом.
«RiRi вернулась», «Это незаконно», «Королева», «Шикарная», «Сексуальная мамочка», — писали интернет-пользователи в комментариях.
Около пяти месяцев назад Рианна впервые стала мамой. В середине мая у певицы и ее бойфренда, рэпера Ракима Майерса, выступающего под псевдонимом A$AP Rocky, родился сын.