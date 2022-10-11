Рианна снялась в нижнем белье спустя пять месяцев после родов

Барбадосская певица Рианна опубликовала видео в нижнем белье спустя пять месяцев после родов. Соответствующим роликом она поделилась с поклонниками в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

34-летняя Рианна сделала редкую публикацию в социальных сетях. Певица выложила в личном блоге небольшое видео, в котором станцевала в одном худи и нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.

Фанаты Рианны восхитились ее внешним видом.

«RiRi вернулась», «Это незаконно», «Королева», «Шикарная», «Сексуальная мамочка», — писали интернет-пользователи в комментариях.