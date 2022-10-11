Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

Рианна снялась в нижнем белье спустя пять месяцев после родов

Газета.Ruиещё 1

Барбадосская певица Рианна опубликовала видео в нижнем белье спустя пять месяцев после родов. Соответствующим роликом она поделилась с поклонниками в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*.

Рианна снялась в нижнем белье спустя пять месяцев после родов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

34-летняя Рианна сделала редкую публикацию в социальных сетях. Певица выложила в личном блоге небольшое видео, в котором станцевала в одном худи и нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.

Фанаты Рианны восхитились ее внешним видом.

«RiRi вернулась», «Это незаконно», «Королева», «Шикарная», «Сексуальная мамочка», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Около пяти месяцев назад Рианна впервые стала мамой. В середине мая у певицы и ее бойфренда, рэпера Ракима Майерса, выступающего под псевдонимом A$AP Rocky, родился сын.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители