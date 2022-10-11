Трикотажный бум: модные способы носить вязаные вещи осенью

С наступлением осенней прохлады многим захотелось завернуться во что-то уютное и мягкое. Рассказываем о самых трендовых трикотажных вещах 2022 года.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Самый популярный комплект сезона – это трикотажный джемпер + юбка-миди (или макси). На первый взгляд кажется, что такое сочетание не оставляет простора для фантазии, вариантов все же очень много.

Также в моде вещи нестандартного кроя: ассиметричные свитеры, платья, топы и так далее. Дополнить их лучше всего простыми и базовыми предметами гардероба – так образ не будет перегружен.

Укороченный трикотажный джемпер – это еще одна модная находка осени 2022 года. Конечно, погода России не позволит носить такое, потому сверху отлично будет смотреться жакет или сарафан.

Платье из трикотажа тоже в тренде. Образ можно дополнить плотными матовыми колготками и закрытой обувью.