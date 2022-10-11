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1 час назад

14-летняя дочь Милы Йовович снялась в мини-юбке и топе для обложки глянца

Газета.Ru

Старшая дочь Милы Йовович, 14-летняя Эвер Андерсон, снялась для обложки нового выпуска Marfa Journal. Снимки появились в социальных сетях.

14-летняя дочь Милы Йовович снялась для обложки глянца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На новых фотографиях 14-летняя Эвер Андерсон позирует в образе от бренда Miu Miu. На обложке она снялась в мини-юбке и топе. На других снимках она позирует в «голом» платье со стразами, шортах, укороченной шубке, мини-платье.

Еще в 2016 году Эвер Андерсон дебютировала на обложке глянца, снявшись вместе с матерью для лимитированного выпуска издания Vs. Magazine. Три года спустя, в 2019-м, она появилась на своей первой сольной обложке, став главной героиней одного из номеров американской версии журнала Jalouse. Эвер делает первые шаги не только в модельном бизнесе, но и в кино. В 2016 году на экраны вышла «Обитель зла: Последняя глава», в котором она снялась вместе с матерью, а режиссером фильма выступил ее отец Пол Андерсон. Следующей картиной Эвер стал боевик «Черная вдова», в котором она сыграла героиню Скарлетт Йоханссон в молодости.

Помимо 14-летней Эвер, у Миллы Йовович и Пола Андерсона есть еще две дочери: 7-летняя Дэшилл и 2-летняя Ошин.

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