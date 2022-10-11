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1 час назад

Эмма Робертс стала лицом бренда дешевой обуви

Газета.Ru

Актриса Эмма Робертс снялась в рекламе обувного бренда Crown Vintage, продающегося в сети мультибрендовых магазинов DSW в США. Об этом сообщает People.

Эмма Робертс стала лицом бренда дешевой обуви
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В рамках рекламной кампании племянница Джулии Робертс демонстрирует разные виды обуви, от зимних сапог до колена до туфель фасона «Мэри Джейн» и сабо.

«Меня привлек бренд Crown Vintage, поскольку он принимает и подстегивает индивидуальность. Я просто живу в этой обуви, во всей, от лоферов до ботинок. Они такие удобные и шикарные, и мне нравится, что есть место, где можно получить все это сразу», — объяснила Эмма Роберт причину сотрудничества с бюджетным брендом.

Сейчас актриса рекламирует осеннюю коллекцию 2022-го, но планирует продвигать также весеннюю, летнюю и осеннюю коллекции 2023 года.

Съемки рекламы проходили в августе в Лос-Анджелесе.

Мода,Эмма Робертс,Джулия Робертс,
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