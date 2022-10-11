Эмма Робертс стала лицом бренда дешевой обуви

«Меня привлек бренд Crown Vintage, поскольку он принимает и подстегивает индивидуальность. Я просто живу в этой обуви, во всей, от лоферов до ботинок. Они такие удобные и шикарные, и мне нравится, что есть место, где можно получить все это сразу», — объяснила Эмма Роберт причину сотрудничества с бюджетным брендом.