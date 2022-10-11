Кейт Миддлтон пришла на запись в жакете Zara за 25 фунтов

Принцесса Уэльская Кэтрин выбрала пиджак бренда масс-маркета для посещения радиостудии корпорации "Би-би-си", где они с супругом участвовали в записи передачи, приуроченной ко Дню психического здоровья 10 октября. Об этом сообщает Hello!.
Супруга принц Уильяма надела бежевый пиджак Zara, который продается в Великобритании за £25, скомпоновав его с боди цвета экрю и черными брюками-дудочками. Шею принцессы украшала золотая цепочка с подвеской в виде сердечка. Во время передачи принц и принцесса Уэльские обсудили с лидерами молодежных движений Великобритании проблемы психического здоровья. Говоря о том, как важно сохранять душевное равновесие, принц Уильям сказал:
"Бывает, что ты живешь своей жизнью, и в какой-то момент все меняется, и ты понимаешь, что у тебя нет инструментов или опыта для того, чтобы справиться с этим".
Кейт Миддлтон высказалась о том, как люди переживают трудности:
"Нет способов правильных и неправильных, разные вещи подходят разным людям".