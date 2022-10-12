Какие модные вещи этой осени можно найти на антресолях у бабушки

Многие любят хранить старые вещи, потому что «жалко выбрасывать» или «а вдруг опять в моде будет». Хорошая новость для тех, кто десятилетиями держал в шкафу ту самую вещь: время настало.

«Актуальными остаются образы, которые были в тренде последние несколько лет: джинсовая ткань, лаковая кожа, замша, нубук – все эти элементы являются сейчас абсолютным топом», – рассказал стилист Владислав Лисовец в беседе с «Вечерней Москвой».

В моду вернулись юбки различных форм, джинсы с высокой посадкой, куртки с объемными плечами. Также в тренде полоска, горох, клетка и другие «безвкусные» принты. Главное – не пытаться сделать вид, что вы старались сочетать их, считает Лисовец.

Стилист Екатерина Кузякина же перечислила вещи, которые смело можно одалживать у бабушек и дедушек. В частности, это телогрейки, шапки-ушанки, сумки-авоськи, свитера с орнаментами и сочетание открытой обуви с носками.

Эксперт пояснила, что такие образы можно встретить у блогеров, в масс-маркете и в гардеробе звезд. Также она добавила, что важно внедрять в гардероб винтажные вещи, пишет «Мослента».

«Миксуйте их с чем-то явно современным. Так никто не перепутает ваши модные луки с образами старьевщика», – посоветовала стилист.