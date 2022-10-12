Новые сапоги Shein сломались на ногах девушки во время первой вечеринки

Блогерша Ханна Фоули купила обувь китайского бренда Shein и сломала оба каблука на первой вечеринке. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Работающая хостес в ночном клубе девушка рассказала, что приобрела в сети остроносые ярко-розовые сапоги до колена на высоких прямоугольных каблуках. Вначале на размещенных кадрах она показала, как выглядела перед праздником, представ перед камерой в данной паре и мини-платье. Однако затем 23-летняя автор видео заявила, что заказанный ею товар пришел в негодность, пока она отдыхала.

На последующих кадрах Фоули запечатлела себя в туалете во время вечеринки. Она позировала в новых сапогах со сломанными каблуками. При этом юзерша сравнила себя с эльфом из-за торчащих вверх носов изделия на ногах. В свою очередь подписчики посоветовали в подобном случае брать с собой в качестве запасной обуви балетки, которые могут поместиться в небольшую сумку.