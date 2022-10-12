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4 часа назад

Бренд Prada запустил первую линейку ювелирных изделий из переработанного золота

Газета.Ru

Итальянский дом моды Prada представил ювелирные украшения из 100% сертифицированного переработанного золота. Об этом пишет WWD.

Prada запустил первую линейку украшений из переработанного золота
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Коллекция получила название Eternal Gold и состоит из 48 изделий, которые будут впоследствии дополняться. Цены на украшения будут варьироваться от нескольких тысяч долларов до $60 тыс.

В основе коллекции лежит фирменный значок Prada — треугольник. Фигура появляется в качестве застежки на серьгах, на подвесках и чокерах, из него состоят звенья цепочки и голова змеи на браслете.

В честь запуска Prada снял рекламную кампанию, в которой приняли участие поэтесса и активистка Аманда Горман, американская актриса Майя Хоук и певица Чон Соми.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что майка-алкоголичка Prada появилась в продаже за тысячу долларов.

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