Стилист назвала главные тренды и антитренды в одежде

Журналист sovainfo.ru пообщалась с самарским стилистом Екатериной Галаган и выяснила, что будет актуальным в сезоне осень-зима.

Фото: СОВА СОВА

По словам специалиста, необходимо подходить к покупкам осознанно, чтобы не допустить ситуации, когда "шкаф не закрывается, а надеть нечего". Екатерина поделилась несколькими топовыми советами:

"Существует правило: "верх" должен подходить минимум к трём "низам". А вот "низ", будь то юбка, брюки или шорты, должен легко комбинироваться с пятью "верхами".

Кроме того, стилист отметила, что пора отказаться от покупки блуз и пуловеров с рукавом 3/4. А также от плечевых изделий из тонкого трикотажа, которые не держат форму. Екатерина добавила:

"Снимите со своего пальто меховой воротник, если таковой имеется. Не стоит брать новые mom-джинсы или слоучи. Их время уже ушло".

Из основных трендов самарский специалист отметила джинсы и брюки на заниженной талии и клёш, костюмы-двойки с юбкой, броши-цветы из ткани и кожи. Также в тренде в этом сезоне балетки, экстра-мини-юбки, твид, экокожа и экомех.