Названа вечно модная осенняя обувь

Редакторы журнала The Symbol назвали вечно модную обувь на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Речь идет о высоких сапогах на массивной тракторной подошве. По словам экспертов, данная модель одновременно является стильной и комфортной и сочетается со многими образами. Журналисты посоветовали комбинировать их как с платьями в качестве контрастной детали, так и дополнять данными изделиями строгие наряды.

Кроме того, указанная обувь визуально удлиняет силуэт, позволяя создать гармоничные пропорции фигуры, отметили специалисты. Также они выделили среди достоинств подобных сапог отсутствие каблука и способность защитить ноги от сырости.