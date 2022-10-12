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2 часа назад

Названа вечно модная осенняя обувь

Редакторы журнала The Symbol назвали вечно модную обувь на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа вечно модная осенняя обувь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о высоких сапогах на массивной тракторной подошве. По словам экспертов, данная модель одновременно является стильной и комфортной и сочетается со многими образами. Журналисты посоветовали комбинировать их как с платьями в качестве контрастной детали, так и дополнять данными изделиями строгие наряды.

Кроме того, указанная обувь визуально удлиняет силуэт, позволяя создать гармоничные пропорции фигуры, отметили специалисты. Также они выделили среди достоинств подобных сапог отсутствие каблука и способность защитить ноги от сырости.

В сентябре были названы вечно модные осенние тренды. Среди них — объемный жакет, майка-алкоголичка, кожаные плащи и ботфорты. При этом, как считают специалисты, в данном осеннем сезоне можно отказаться от черно-серой гаммы и обратить внимание на цветные варианты.

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