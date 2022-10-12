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2 часа назад

Джису из группы Blackpink стала самой влиятельной персоной на Неделе моды в Париже

Газета.Ru

Южнокорейская певица и участница герл-группы Blackpink Джису названа самым влиятельным гостем парижской Недели моды. Об этом пишет Hypebae. Платформа lefty, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, составила список топ-10 самых влиятельных инфлюенсеров на Неделе моды в Париже. Первое место заняла исполнительница Джису, которая является послом брендов Dior и Cartier. Аналитики подсчитали, что контент с певицей в медиа обладает коэффициентом вовлеченности равным 7%, а общая заработанная медиа-стоимость оценивается в $22,4 млн. Благодаря сотрудничеству со знаменитостью Dior заработал $45,5 млн, что помогло дому стать ведущим брендом на Неделе моды в Париже. Второе место занял модный дом Saint Laurent, послом которого является другая участница группы Blackpink Розе. В список самых влиятельных персон на парижской неделе моды также вошли Кайли Дженнер, Белла Хадид и Зендая. Ранее "Газета.Ru" сообщила, как прошла Неделя моды в Нью-Йорке.

Джису стала самой влиятельной на Неделе моды в Париже
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Мода,Белла Хадид,
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