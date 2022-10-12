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23 часа назад

Названы пять портящих любой образ моделей обуви

Lenta.ru

Блогерша Антония Хайэм назвала пять популярных моделей обуви, которые портят любой образ. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Названы пять портящих любой образ моделей обуви
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

В первую очередь в список вошли шлепанцы с крупными логотипами известных брендов. По словам автора ролика, в настоящее время такая обувь считается безвкусицей. Кроме того, по мнению Хайэм, от представленных на бюджетных сайтах туфель в сеточку и кроссовок с монограммами популярных марок также стоит отказаться.

В заключение блогерша порекомендовала не носить поролоновые кроссовки марки Yeezy от Канье Уэста и любую обувь, которая выглядит неопрятно. Как утверждает девушка, люди стали часто ходить в грязных и потертых предметах гардероба, которые удешевляют весь их образ.

Подписчики неоднозначно отреагировали на рекомендации тиктокерши и выразили свое мнение в комментариях. «Похоже, мне тогда нечего надевать», «С ажурной сеткой, пеной и потертостями я согласен, но шлепанцы — потрясающие», — написали одни. «Те, у кого есть чувство стиля, явно не станут носить Yeezy», — высказались другие.

В октябре основатель бренда «Святая» Рустем Гарипов навал вернувшиеся в моду антитренды в одежде. По его словам, брюки с низкой посадкой и велюровые костюмы вновь обрели актуальность.

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